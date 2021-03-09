Глава Крыма поручил подготовиться к худшим сценариям с водоснабжением

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил оперативному штабу проработать худшие сценарии ситуации с водоснабжением полуострова, сообщает РИА «Новости».

«До следующего заседания штаба нужно полностью определить график работы в худшей ситуации всех учреждений и снабжения населения в курортный сезон <...> график будет неприятный достаточно, но, тем не менее, он должен нам позволить провести курортный сезон», – заявил глава региона.

Он в частности призвал учитывать сценарий, при котором вода от осадков уйдет в почву из-за затянувшейся засухи и не даст притоков в водохранилища.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал возвращение Крыма в состав страны единственным условием для восстановления водоснабжения полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.