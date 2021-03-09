В Италии смогут производить «Спутник V» и без одобрения ЕМА

Президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии даже если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не даст одобрения на использование препарата в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин.

«Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», — объяснил Трани.

Ранее сообщалось, что РФПИ планирует производить «Спутник V» в Италии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».