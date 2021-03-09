Регулятор ЕС изучит соответствие вакцины «Спутник V» обычным стандартам союза

Европейский лекарственный регулятор ЕМА проверит российскую вакцину от COVID-19 на соответствие обычным стандартам Евросоюза. Об этом сообщил РИА «Новости» во вторник представитель европейского регулятора.

Регулятор планирует изучать сведения по мере их поступления, притом экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не соберется достаточное количество доказательств для подачи формальной заявки на авторизацию. В итоге ЕМА решит, превышают ли преимущества вакцины связанные с ней риски.

«Любая рекомендация будет базироваться на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, и ни на чем ином», — подчеркнул собеседник агентства.



Ранее в России вызвало возмущение сравнение с «русской рулеткой» перспективы экстренного одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сделанное представителем Европейского агентства лекарственных средств. Создатели препарата потребовали за это публичных извинений. В Евросоюзе вакцина зарегистрирована уже в двух странах — сейчас обсуждается вопрос о приобретении препарата.



Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.