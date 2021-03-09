Ролик с призывом украинского пилота «выпрыгнуть из самолета» над Крымом оказался фейком

В TikTok был опубликован фейковый ролик, на котором украинский пилот якобы предложил российским пассажирам «выпрыгнуть из самолета», пролетающего над Крымом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Измененный ролик опубликовал в TikTok один из блогеров, а затем материал по видео появился и в ряде СМИ. Однако позднее было представлено подлинное видео, на котором командир самолета просит пассажиров «не выпрыгнуть», а посмотреть на вершины Карпат.

С марта 2014 года Украина «закрыла» воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на полуострове. В 2015 году Россия ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний. Это зеркальный ответ на действия киевских властей.