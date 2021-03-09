В мире за сутки выявили более 326 тыс. случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за прошедшие сутки еще 326 тыс. новых случаев коронавируса.

Более 46% новых заболевших COVID-19 приходятся на Северную и Южную Америку — 153 120, Европу — 107 059 и Восточное Средиземноморье — 31 859.

Таким образом, с начала пандемии организация выявила 116,87 млн заболевших. Количество летальных исходов возросло более чем на 6,5 тыс., превысив 2,59 млн.

За сутки в России было зарегистрировано 9445 случаев COVID-19, показатель оказался ниже десяти тысяч впервые с 2 октября. Всего в России коронавирусом заразились более 4,3 млн человек, более 89 тыс. из них скончались, более 3,9 млн — вылечились.

Ранее инфекционист рассказал, что ситуация с COVID-19 должна стабилизироваться к лету.