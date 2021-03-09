КГБ Белоруссии заявило о попытках грубого внешнего вмешательства в дела страны

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела республики. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в эфире телеканала «Белоруссия — 1».

По его словам, белорусская сторона видит неприкрытые попытки внешнего вмешательства со стороны иностранных государств, в том числе с использованием дипломатического корпуса.

«Я не могу представить, чтобы такая ситуация, к примеру, могла быть во Франции, Германии, США. Это недопустимо», — сказал Тертель.



Ранее стало известно, что комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность группировки, планировавшей теракты на территории республики