«Ъ»: некоторые госуслуги не получится получить без биометрии

В Минцифры предложили активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

По данным издания, в ведомстве прошло совещание, на котором обсуждался крайне низкий темп заполнения ЕБС. Чиновники пообещали «решить вопрос административными мерами». Так, граждан планируют стимулировать сдавать биометрию в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение.

«Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно»,— рассказал собеседник агентства.

В результате такой меры в Минцифры рассчитывают увеличить число биометрических «слепков» граждан в ЕБС до 70 млн, что равно числу подтвержденных профилей на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что в России студенты смогут сдавать экзамены дистанционно с помощью биометрии.