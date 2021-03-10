Пролетавший над Вермонтом и Канадой метеор вызвал небольшие толчки зданий

В воскресенье, 7 марта, в небе над американским городом Вермонт и Канадой пролетел метеор. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что летящий объект заметили в 53 км от государственного лесного заповедника Маунт-Мэнсфилд в Вермонте. Он весил около 4,5 кг, а его диаметр был равен 15,24 см. Скоростью его полета составила примерно 19 км в секунду.

По данным NASA, объект, вероятно, был фрагментом астероида. Как сообщает космическое ведомство, метеор сильно раздробился, создав тем самым сильную волну давления, из-за которой тряслись здания в регионе, над которым он пролетал. Такие волны могут также стать причиной землетрясений.

«Космический камень сильно раздробился, создав волну давления, которая сотрясала здания и создавала звук, который слышали те, кто находился рядом с траекторией», — говорится в сообщении агентства.

При этом более 100 человек видели метеор, пролетавший в небе. «Я был очень взволнован, увидев это. Это явление, которое я никогда не забуду», — рассказал местный житель.