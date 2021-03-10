Раскрыты подробности дела задержанного на Алтае министра здравоохранения

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко стал подозреваемым нескольких уголовных дел о взятках на сумму 4,6 млн руб. Об этом в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России сообщили ТАСС.

Кроме того, фигурантом данных уголовных дел стал помощник Коваленко — Рустам Туюнчеков. Задержанных подозревают по пунктам «а» и «в» ч. 5 ст. 290 (Получение взятки), а также в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290, что означает получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

По предварительным данным, подозреваемые неоднократно получали взятки от руководства трех коммерческих организаций. Общая сумма взяток составила 4,6 млн руб., сообщила пресс-служба.

Ранее против главы алтайского минздрава были возбуждены уголовные дела о взятках.