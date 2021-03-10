Попова призвала прививаться от коронавируса вакциной, которая «под рукой»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться от коронавирусной инфекции любой из трех российских вакцин, передает РИА «Новости».

Руководитель ведомства сообщила, что сама она привилась вакциной «ЭпиВакКорона».

«Я обычно на вопрос, какой прививаться... Надо прививаться той, которая под рукой, — вот какая ближе, все российские вакцины безусловно хороши», — сказала Попова.

Она также призналась, что выбрала препарат «ЭпиВакКорона» из-за аллергии. По словам главы Роспотребнадзора, эта вакцина является «мягкой». Кроме того, Попова назвала ее «ювелирной».

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