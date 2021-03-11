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Общество. Новости

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Совет Безопасности ООН осудил насилие военных в отношении населения в Мьянме

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Совет Безопасности ООН осудил насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Совет Безопасности решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов, в том числе против женщин, молодых людей и детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал освободить всех задержанных за участие в акциях протеста.

Также СБ ООН заявил о поддержке демократического перехода власти в Мьянме.

Проект заявления был подготовлен Великобританией, однако из изначального текста по требованию Китая, России, Индии и Вьетнама были удалены предупреждения о возможных действиях в отношении военного режима.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

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