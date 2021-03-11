В Томске после сообщений о минировании проверяют школы

В Томске правоохранительные органы 11 школ после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-губернатора Игоря Толстоносова.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ. По всем признакам, на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений», — говорится в сообщении.

Толстоносов отметил, что в информация по каждому случаю тщательно проверяется.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.