В Японии оценили перспективы использования вакцины «Спутник V»

Генсек японского правительства Кацунобу Като оценил перспективу использования российского препарата против коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вакцина должная пройти клинические испытания прежде, чем ее применение на территории страны будет одобрено.

При этом он подчеркнул, что на данный момент переговоры о проведении таких испытаний не ведутся.

«Однако признаю, что министерство здравоохранения и российское посольство ведут обмен информацией», — отметил Като.

Ранее стало известно, что в Японии впервые выявили побочный эффект после вакцины Pfizer.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118,6 млн заболевших, свыше 94,2 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».