В результате кораблекрушения на Черном море погибли два моряка

Два моряка погибли и один пропал без вести в результате кораблекрушения, которое потерпело эстонское судно Volgo Balt 179 в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе Генконсульства РФ в Констанце Ярослава Еремеева.

«Экипаж Volgo Balt 179 состоял из 13 человек, из которых 10 спасены, двое погибли и один пропал без вести. В настоящее время судно буксируется в Констанцу», — заявил он.

По словам дипломата, все члены экипажа — граждане Украины. Еремеев добавил, что вечером точно станет известно, были ли на судне российские граждане.

Отмечается, что спасательная операция проводилась в особо сложных метеоусловиях, при скорости ветра 50 км/час и высоте волны 4 метра. Также уточняется, что сухогруз предназначался для перевозки угля.