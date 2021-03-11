Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрила 50-я страна

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Республике Намибия. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

Препарат был зарегистрирован в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Всего «Спутник V» был одобрен в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Ранее эксперт оценил воздействие «Спутника V» на нервную систему.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».