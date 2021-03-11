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Общество. Новости

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Сербия планирует запустить производство «Спутника V» до 20 мая

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Глава межправительственного комитета Сербии по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны начнется до 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Поповича.

«Производство российской вакцины «Спутник V» в институте вирусологии «Торлак» начнется до 20 мая текущего года», — сказал глава комитета.

В начале марта сообщалось, что Сербия получила еще 100 тыс. доз «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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