Попова: новый птичий грипп будет передаваться от человека к человеку

Новая мутация птичьего гриппа A(H5N8), вероятно, будет передаваться от человека к человеку. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», — сказала она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила риск передачи нового птичьего гриппа в России.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8.