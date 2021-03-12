Семилетнего мальчика зажало железными автоматическими воротами в Томске, его состояние медики оценили как крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Елизаровых. Ребенка удалось вытащить до приезда спасателей, но он сильно пострадал.

Спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия, далее мальчика с травмами экстренно доставили в детскую больницу скорой медицинской помощи №2.

По данным областного департамента здравоохранения, в настоящее время ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что семиклассник получил ножевое ранение при драке в школе на Сахалине.