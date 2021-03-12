Дело об убийстве криминального авторитета Япончика направлено в суд

Генеральная прокуратура направила уголовное дело по факту убийства в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) в суд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что обвинительные заключения по делу утверждены в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии. Им инкриминируется убийство Иванькова, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Согласно информации следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Московской области Илья Симония, намереваясь передать сферу влияния в преступном сообществе, организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек упоминаемых лиц, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

28 июля 2009 года в Иванькова произвели несколько выстрелов, когда тот выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. 9 октября 2009 года криминальный авторитет скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что Абхазия отказалась выдать России фигурантов дела об убийстве Япончика.