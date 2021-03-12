Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа среди россиян

Угроза распространения птичьего гриппа среди россиян минимальна. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, пишет РИА «Новости».

«Заболевших всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, что незначительна», — сказал Вознесенский.

По его словам, если вирус начнет передаваться от человека к человеку, ученые смогут создать вакцину в течение полугода.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый птичий грипп будет передаваться от человека к человеку.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8.