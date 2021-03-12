Во ФСИН заявили, что мобильная связь пока остается в колониях и СИЗО

Пока не удалось полностью лишить осужденных в исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) мобильной связи, ежегодно у них находят десятки тысяч сотовых телефонов. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, передает «Интерфакс».

По его словам, некоторые заключенные используют мобильники для мошеннических звонков. Так, по итогам 2020 года в исправительных учреждениях было найдено и изъято почти 66 тыс. мобильных устройств, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом. Выявлениями устройств занимаются сотрудники ФСИН, МВД и ФСБ.

Калашников также добавил, что в ходе мониторинга установлены свыше 27 тыс. абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС).

10 марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО.