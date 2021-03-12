Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Председатель партии &laquo;Яблоко&raquo; Сергей Митрохин Председатель партии &laquo;Яблоко&raquo; Сергей Митрохин

Депутат Мосгордумы задержан за участие в несогласованной акции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Москве за участие в несогласованной акции задержан депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня задержали за участие в акции 23 января. Я в УВД по Тверскому району. Пишу объяснение», — сказал он.

Как сообщалось, 23 и 31 января в ряде крупных российских городов прошли несогласованные акции. Более 1250 жителей столицы были подвергнуты административному аресту.

До этого в МВД России рассказали о статистике возбуждения дел после незаконных акций протеста в Москве.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.