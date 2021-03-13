Полиция Москвы задержала 200 участников мероприятия с нежелательными организациями

В гостиничном комплексе на Измайловском шоссе задержали 200 человек за попытку проведения публичного мероприятия с нежелательными организациями. Об этом сообщает московский главк МВД России.

Отмечается, что у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, были выявлены «члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

«Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали участников форума независимых депутатов «Муниципальная Россия».