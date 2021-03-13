Шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице Иордании

В Иордании в больнице города Ас-Сальт произошел сбой в системе подачи кислорода. Об этом сообщает агентство Petra.

Министр здравоохранения страны Назир Обейдат уточнил, что в результате инцидента погибли шесть человек.

Затем он заявил, что направил прошение о своей отставке премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне, поскольку «несет моральную ответственность» за произошедшее.

После этого премьер-министр заявил, что глава минздрава был отстранен. Кроме того, был уволен и директор больницы, где произошел сбой.

Ранее в результате отключения кислорода в Подмосковье погибли три человека.