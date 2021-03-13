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Общество. Новости

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Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург

Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник V»

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность действия препарата от коронавируса «Спутник V» может составить более двух лет. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, специалист добавил, что российский препарат показал эффективность на всех возрастных группах.

Он также подчеркнул, что вакцина находится на первом месте по качеству среди 4 — 6 препаратов, которые вышли в широкий гражданский оборот.

Ранее депутат бундестага оценила шансы «Спутника V» на одобрение в ЕС.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 119,8 млн заболевших, свыше 96,4 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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