Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность действия препарата от коронавируса «Спутник V» может составить более двух лет. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, специалист добавил, что российский препарат показал эффективность на всех возрастных группах.

Он также подчеркнул, что вакцина находится на первом месте по качеству среди 4 — 6 препаратов, которые вышли в широкий гражданский оборот.

Ранее депутат бундестага оценила шансы «Спутника V» на одобрение в ЕС.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 119,8 млн заболевших, свыше 96,4 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».