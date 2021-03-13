Гинцбург рассказал, кому нельзя делать вакцину от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о противопоказаниях к введению вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что вводить препарат не стоит тем, кто страдает от тяжелых аллергий в анамнезе.

В качестве примера специалист привел отек Квинке или анафилактический шок, которые возникают по непонятным причинам.

«Только люди, у которых в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отек Квинке или что-нибудь вот такое, анафилактический шок у них был по непонятным причинам», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 119,8 млн заболевших, свыше 96,4 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».