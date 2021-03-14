Военные из 50 стран вакцинировались «Спутником V»

Военные атташе из 50 стран и члены их семей вакцинировались российским препаратом «Спутник V», заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский в эфире телеканала «Звезда».

«Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий «Спутником V»», — сказал Кшимовский.

По его словам, это было нужно, чтобы безопасно вести собственные мероприятия и международные переговоры.

Ранее мэр Ниццы запросил разрешение на закупку «Спутника V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».