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Общество. Новости

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Вице-премьер Ставрополья арестован по делу о миллионных взятках

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Зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золотарева арестовали в рамках дела о получении многомиллионных взяток. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Избрать в отношении Золотарева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказала судья промышленного районного суда Ставрополя.

Таким образом, чиновник будет находиться под арестом до 12 мая. При этом защита вице-премьера намерена обжаловать решение суда.

12 марта СК возбудил уголовное дело в отношении Золотарева по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться.

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