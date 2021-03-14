AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после отказа от нее в ряде стран ЕС

Компания AstraZeneca заверила, что производимая ею вакцина безопасна. Она сделала такое заявление ряд европейских стран приостановил применение данного препарата в

связи с появлениями данных об образовании тромбов у привившихся. Его приводит ТАСС.

«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса», — отметили в компании.

Там также заявили, что было изучено состояние здоровья более 17 млн людей, которые были вакцинированы препаратом AstraZeneca. Данные о повышенном риске эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении отсутствовали.

На этой неделе стало известно, что Норвегия и Дания приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca.