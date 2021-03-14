Российский врач раскритиковала людей за привычку долго спать в выходные

Терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что у людей, которые любят долго спать в выходные, могут возникнуть проблемы с биоритмами.

Она отметила, что пренебрежение графиком сна в эти дни приводит к нарушению циркадных ритмов (биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи — «Газета.Ru») в организме.

«Утром, даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в то же время, как и в рабочий день. <…> Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет», — сказала Добрецова.

Она также рассказала, что ложиться спать в 22.30 важно, поскольку в 23.00 вырабатывается гормон мелатонин, отвечающий за борьбу со стрессом, согласно циркадным ритмам человека. Чтобы иметь хорошее самочувствие, в это время необходимо уже спать.

На то, насколько отдохнувшим и выспавшимся чувствует себя человек, в первую очередь влияет влияет именно соблюдение режима сна, добавила врач.

Ранее ученые предупредили о вреде дневного сна.