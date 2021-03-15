Эксперт оценил востребованность COVID-паспортов для туристов

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сравнил COVID-паспорта и ПРЦ-тесты в качестве условия для пересечения границ иностранными туристами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, страны чаще будут требовать наличие отрицательных ПРЦ-тестов.

Он отметил, что COVID-паспорта находятся в зависимости от вакцин, которые получили одобрение от Европейского агентства по контролю за медикаментами.

«То есть, как я понимаю, вакцинация российскими и китайскими препаратами не попадает под выдачу этих сертификатов, только Moderna, Pfizer и AstraZeneca, сертифицированные в ЕС. Подавляющее большинство стран будут требовать наличие отрицательного теста ПЦР, я думаю», — подчеркнул Вознесенский.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что не все страны с доверием относятся к международным сертификатам.

Ранее врач высказался о влиянии COVID-паспортов на распространение коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 120,3 млн заболевших, свыше 96,8 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».