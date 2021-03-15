В Госдуме предложили установить единый оклад для молодых учителей

В Госдуме предложили установить единый федеральный оклад для молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Об этом сообщает RT.

Автором инициативы стала депутат Елена Строкова, которая предложила закрепить на законодательном уровне статус «молодой педагог».

Согласно ее законопроекту, данной категории учителей в среднем по России будет выплачиваться в размере полутора-двух МРОТ.

Депутат подчеркнула, что такое решение является необходимым из-за сильно разного уровня зарплат среди молодых учителей по стране. По ее словам, такое изменение позволит повысить престиж профессии учителя.

Ранее в России изменили правила выплаты надбавки классным руководителям.