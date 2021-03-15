Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян

Полный курс прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V» в России прошли уже 3,5 млн россиян, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей», — отметил директор РФПИ.

По его словам, Китай, США, Индия, Израиль и Россия занимают лидирующие позиции по количеству вакцинировавшихся людей. Зачастую с этим показателем сравнивают общее число инъекций, однако это некорректно. Россия проводит расчет, основываясь на полный курс вакцинации двумя компонентами, добавил Дмитриев.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более 7 млн человек.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Данная вакцина зарегистрирована уже в 50 странах мира.