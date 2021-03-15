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Общество. Новости

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Названа причина обрушения моста в Дагестане

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Мост в районе села Хебда Шамильского района Дагестана обрушился из-за перегруженности проезжавшего по нему грузовика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минтранса республики.

Отмечается, что рухнул второй пролет моста.

По данным ведомства, для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехали министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов, комиссия минтранса региона и сотрудники ГКУ «Дагестанавтодор».

Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста в Дагестане пострадал один человек.

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