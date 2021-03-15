Песков объяснил задержание депутатов на форуме в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание муниципальных депутатов на форуме в Москве.

«Причины задержания были разъяснены. Мы исходим из того, что были зафиксированы нарушения, которые стали причиной», — сказал Песков.

Он добавил, что подобные вопросы нужно адресовать МВД, а не Кремлю.

13 марта сотрудники полиции задержали участников форума независимых депутатов «Муниципальная Россия», который проходил в Москве.

В числе задержанных оказались бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, а также координатор признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Позже в МВД сообщили, что задержание произошло из-за выявленных «членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Всего в ОВД были доставлены около 200 человек.