В Москве от коронавируса привили 104-летнего жителя

Самому пожилому жителю Москвы, получившему вакцину от коронавируса, 104 года. Об этом сообщил главный внештатный специалист столицы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников во время онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт», передает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день в городе уже привились более 700 тыс. человек, и из них около 50% — пожилые люди.

Тяжельников отметил, что 104-летний пациент перенес вакцину очень хорошо, пока врачи наблюдают за его состоянием.

Ранее стало известно, что курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян.