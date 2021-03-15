В Белоруссии началась вакцинация китайским препаратом «Синофарм»

В Белоруссии началось вакцинирование населения китайским препаратом, разработанным компанией «Синофарм» (Sinopharm), об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня», — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Первым медучреждением, где началась вакцинация, стала 39-я городская поликлиника Минска. Первые 100 тыс. доз были доставлены из Китая 22 февраля.

Ранее мэр Таллина призвал к началу переговоров с Москвой о поставках вакцины от COVID-19.