Индонезия приостановила использование вакцины от AstraZeneca

Индонезийское агентство по лекарственным средствам и продовольствию (BPOM) отложило применение вакцины против COVID-19 от британской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает газета Jakarta Globe.

Индонезия получила 1,1 млн вакцин через глобальный механизм распределения лекарств от коронавируса Covax. Глава индонезийского BPOM Пэнни Лукито (Penny Lukito) заявила, что использование полученных вакцин будет приостановлено до рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения.

«Мы ждем рекомендацию ВОЗ в качестве меры предосторожности. Рекомендация будет передана для рассмотрения межведомственной комиссии и Министерства здравоохранения, которое решит, когда вакцина от AstraZeneca будет использоваться для общенациональной вакцинации», — заявила Лукито.

По сообщению источника Jakarta Globe, срок годности доставленной в Индонезию партии вакцин истекает в мае.

Ранее Германия, Франция и Италия объявили о приостановке применения вакцины от AstraZeneca.