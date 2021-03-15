В Крыму проведут массовые мероприятия по случаю годовщины референдума

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса. Разрешено проведение массовых мероприятий по случаю празднования седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Главные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума пройдут 16 и 18 марта.

«Действие (указа) не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, Всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта в Симферополе на площади Ленина», — сказано в документе.

Аксенов также разрешил провести мероприятия, организуемые органами местного самоуправления муниципальных образований.

Глава Крыма разрешил проводить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований праздничные мото- и автопробеги, смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции.

Указ вступил в силу 15 марта.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть отменены в Крыму 1 марта.