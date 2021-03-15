В самом густонаселенном регионе Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

В 54 километрах от японской столицы Токио в префектуре Ибараки региона Канто произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает портал Volcano Discovery.

Толчки зафиксировали по всей территории региона, из ближайших городов идут сообщения о легких толчках. Первые колебания зафиксировали в 04:56 по местному времени.

По сообщениям японского Национального исследовательского института сейсмологии, вибрации не нанесли заметных разрушений, но должны были ощущаться населением.

Канто — самый густонаселенный регион Японии, здесь проживает больше 42 млн человек. В 1923 году здесь произошло самое разрушительное в истории Японии землетрясение, жертвами которого стали более 140 тыс человек.

Ранее в Исландии произошла серия землетрясений магнитудой до 5,7.