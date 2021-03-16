США пытались убедить Бразилию отказаться от покупки вакцины «Спутник V»

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» указали на доклад Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) США, в котором сказано, что американские чиновники убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата. Об этом они сообщили у себя в Twitter.

В документе говорится, что управление ведомства по международным делам (OGA) «использовало дипломатические отношения» в Северной и в Южной Америке для противодействия ряду стран, которые стремились усилить свое влияние в этом регионе «в ущерб безопасности США». В их число якобы входила Россия, Куба и Венесуэла.

Как отмечается, американская сторона пыталась при помощи таких шагов отговорить государства в данном регионе от принятия помощи со стороны этих «злонамеренных» стран. К примеру, офис атташе по вопросам здравоохранения был использован для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российского препарата, заявили создатели вакцины.

«Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу «Спутник V». Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», — сообщается в Twitter российской вакцины.

Разработчики «Спутника V» также подчеркнули, что такое поведение «неэтично и стоит жизней».