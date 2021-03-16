Африканскую чуму свиней выявили в Приморье

Африканскую чуму свиней (АЧС) выявили в поселке Новый Надеждинского района Приморья. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Отмечается, что обнаружена ДНК вируса АЧС в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов пяти домашний свиней.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней. Для человека АЧС не опасна, но наносит серьезный вред сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.

Ранее сообщалось, что новый птичий грипп будет передаваться от человека к человеку.