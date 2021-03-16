Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Полиция начала проверку по факту «химической атаки» на редакцию «Новой газеты»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Полиция Москвы организовала проверку после заявления «Новой газеты» о «химической атаке» на редакцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После заявления о неприятном запахе у главного входа в здание «Новой газеты» в Потаповском переулке проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, уже были проверены инженерные системы здания, сбоев в работе выявлено не было. Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, взяты пробы воздуха. Утечки природного газа не обнаружено, уточнил источник.

Ранее в сети было опубликовано видео, как неизвестный распыляет химическое вещество у здания редакции «Новой газеты».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.