В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку

В Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю такси, отказавшись оплачивать поездку, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, таксист приехал на заказ по указанному адресу. Довезя мужчину и женщину до места назначения он сообщил им стоимость поездки, однако пассажиры платить отказались и вышли из машины.

«Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стекла передней и задней левой двери», — рассказали в ведомстве.

Мужчина был задержан, им оказался 30-летний приезжий. У него изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что пассажир напал с ножом на таксиста в Москве.