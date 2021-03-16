В России может измениться формат итоговой аттестации в школах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после проведения ЕГЭ в 2021 году можно будет поднять вопрос об изменении формата итоговой аттестации. Его слова приводит ТАСС.

«Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тысяч, то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Из-за пандемии коронавируса в России второй год подряд упрощают сдачу выпускных экзаменов в школе. Так, ученикам одиннадцатого класса в 2021 году для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ только по русскому языку, однако поступающим в вузы традиционно придется сдавать профильные предметы.