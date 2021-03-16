Эксперт: россияне видят важность экологии в свете новых поправок в Конституцию

Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил важность проходящего сейчас экологического форума «Чистая страна».

«Форум проводится уже второй раз и носит статус международного. Экология сейчас перестала быть просто какой-то отраслью и наукой — это международная сила. Без экологии мы как государство прожить не можем, равно как и выстроить международную повестку», — отметил он.

По словам эксперта, принятые поправки в Конституцию показали открытость отрасли.

«Вне зависимости от того, вопросы ли это отходов, чистоты воздуха и воды, Байкала, очистки рек. Запрос шел от людей к государству. У нас вторая страна, которая приняла такие экологические поправки. В других странах такого обычно вообще нет. <...> Экологическая повестка — это международная сила России. Это рычаги для регулирования экономики в самых разных направлениях. Россия показывает, что открыта к диалогу на международном уровне», — отметил он.

По словам Губайдуллина, мы увидели, что людей в основном беспокоит сохранение полезных ресурсов и экологическая проблематика.

«Финализируем, что сейчас тот, кто возглавит экологическую повестку на международном уровне — то и выиграет, и у России есть все шансы для этого. Экологическая тема присутствует сейчас и в промышленных, и в бытовых вопросах, к примеру — в питании. И наше государство здесь предпринимает активные шаги», — резюмировал он.