Госдума приняла во II чтении законопроект ужесточения наказания за оскорбление ветеранов

В Государственной думе во II чтении приняли пакет законов об увеличении штрафов и назначении лишения свободы за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов, сообщает РИА «Новости».

На данный момент максимальный штраф за эти действия — 500 тыс. руб., а уголовное наказание отсутствует.

В проекте ужесточения законодательства указаны следующие штрафы и наказания:

За публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах, а также за публичное осквернение символов воинской славы и унижение ветеранов — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб.

В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета нарушители получат штраф до 5 млн руб. или до 5 лет колонии.

Ранее депутаты всех фракций внесли в Думу поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов.