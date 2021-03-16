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Общество. Новости

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ЕМА заявило, что преимущества вакцины от AstraZeneca перекрывают ее побочные эффекты

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на своей пресс-конференции отложило принятие решения по вакцине от AstraZeneca и заверило в том, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты, сообщает Reuters.

Исполнительный директор ЕМА Эмер Кук заявил, что агентство продолжит расследование инцидентов и предоставит отчет в четверг, 18 марта.

Среди побочных эффектов отмечают появление тромбозов. По предварительным выводам ЕМА, между вакциной от AstraZeneca и образованием тромбозов нет связи.

«Нет никаких свидетельств того, что вакцинация вызвала эти эффекты», — резюмирует Кук.

Тем не менее, из-за массовых сообщений о тромбозах после принятия вакцины несколько европейских стран, в том числе Испания, Франция, Германия, Швеция и Италия, временно приостановили использование препарата от AstraZeneca.

Ранее в Италии 8 человек скончались после применения вакцины AstraZeneca.

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