Депутат просит проверить законность проведения анатомической выставки на ВДНХ

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Общество. Новости

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Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве
Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве
Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве
Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве
Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве
Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве
Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонат анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве
Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса &laquo;Мир тела&raquo; (Body Worlds) на ВДНХ в Москве

Депутат просит проверить законность проведения анатомической выставки на ВДНХ

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Депутат Государственной думы Николай Земцов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность проведения анатомической выставки Body Worlds («Мир тела») патологоанатома Гюнтера фон Хагенса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Девочка потеряла сознание на выставке мертвых человеческих тел «Мир тела» <...> Удивительно, чем руководствовалось ВДНХ, предоставляя свои выставочные площади под этот чудовищный «перформанс»? Направляю соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ», – написал депутат.

Земцов также выразил мнение, что за подобные выставки «нужно привлекать к ответственности по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших».

Выставка Body Worlds открылась на ВДНХ 12 марта. В экспозицию вошли человеческие трупы без кожи, а также отдельные органы, обработанные специальным образом. В РПЦ сочли проведение выставки неприемлемым.

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