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Общество. Новости

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Поклонская поделилась советом не верить мужчинам

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступая на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны, заявила, что перестала верить мужчинам, пишет РИА «Новости».

«Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам», — заявила она.

Поклонская подытожила, что готова пройти путь семи прошедших лет заново, поскольку ценит этот опыт.

Ранее Поклонская заявила, что будет участвовать в выборах в Госдуму.

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